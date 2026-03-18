Иран без лидеров: кто из окружения Хаменеи погиб под ударами США и Израиля

18:45 18.03.2026 Ср
2 мин
Потеря верхушки власти потрясла Иран
aimg Сергей Козачук
Иран без лидеров: кто из окружения Хаменеи погиб под ударами США и Израиля Фото: аятолла Али Хаменеи (Getty Images)

В результате серии массированных авиаударов США и Израиля по территории Ирана были ликвидированы ключевые представители высшего политического и военного руководства страны. Среди погибших - верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также верхушка командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Никто не имеет иммунитета": Израиль заявил об уничтожении главы разведки Ирана

Гибель верховного лидера

Как сообщает издание, самым тяжелым ударом для исламского режима стала смерть 86-летнего аятоллы Али Хаменеи, который неизменно возглавлял страну с 1989 года.

Он погиб 28 февраля в результате точного попадания в его резиденцию в Тегеране. Его многолетнее правление базировалось на тотальном контроле силового аппарата и системной враждебности к США и Израилю.

Ликвидация военного командования

В тот же день во время волны авиаударов по иранской столице погибла целая группа высокопоставленных силовиков.

В частности, была подтверждена смерть главнокомандующего КСИР Мохаммада Пакпура и министра обороны Азиза Насирзаде.

Также среди жертв атаки оказались начальник штаба вооруженных сил Абдолрахим Мусави и влиятельный советник Хаменеи Али Шамхани, который играл ключевую роль в вопросах ядерной программы.

Новые потери в марте

Операция продолжилась в марте 2026 года, когда под удары попали другие влиятельные деятели. 17 марта в районе Пардис был убит секретарь Верховного совета нацбезопасности Али Лариджани вместе с его сыном.

В тот же день погиб командир военизированных сил "Басидж" Голамреза Сулеймани. Последней подтвержденной потерей стала гибель министра разведки Эсмаила Хатиба, о которой стало известно сегодня, 18 марта.

Судьба нового лидера Ирана

Напомним, преемником погибшего аятоллы стал его сын Моджтаба Хаменеи, который также едва не погиб во время атаки.

Как писало РБК-Украина, новый верховный лидер выжил во время удара по своему бункеру лишь благодаря случайности, тогда как вся его семья погибла.

Позже стало известно, что из-за полученных ранений Моджтаба Хаменеи тайно доставили в Москву. Сейчас он находится на лечении в одной из резиденций главы Кремля Владимира Путина, где ему провели срочную операцию.

