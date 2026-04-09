Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

22:13 09.04.2026 Чт
Российский диктатор уже дал приказ своим войскам
aimg Иван Носальский
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин решился на перемирие с Украиной на Пасху. Оно начнется уже 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", - сказано в сообщении Кремля.

Своему министру обороны Андрею Белоусову, начальнику генштаба Валерию Герасимову глава Кремля уже отдал приказы "остановить боевые действия на всех направлениях" на этот период.

Как добавили в Кремле, Москва "исходит из того, что Украина последует примеру РФ".

Инициатором перемирия является Украина

Напомним, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к перемирию с Россией на Пасхальные праздники.

По его словам, за 2-3 дня прекращения огня Россия не сможет укрепить свои позиции на фронте, поэтому на бои такая инициатива не повлияет.

Реагируя на такую инициативу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выдумал, что четкой инициативы от Украины по перемирию якобы не было.

Уже сегодня, 9 апреля, Песков добавил, что глава Кремля Владимир Путин пока не принимал решения по пасхальному перемирию.

Новость дополняется...

Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой