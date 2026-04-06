Зеленский: Украина передала России предложение об энергетическом перемирии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение через американцев у российской стороны есть", - подчеркнул президент.

Он добавил, что страна-агрессор не захочет сама переходить к миру, если она сможет финансировать войну. Поэтому, подчеркнул Зеленский, важно и в дальнейшем не сбавлять давления на Кремль.

"Мы в Украине делаем свою часть этой работы постоянно, и наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы, прежде всего это нефтяные доходы. Это абсолютно справедливо, а главное - ограничивает возможности России затягивать эту войну", - говорится в заявлении президента.

Он подчеркнул, что только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода из войны. Зеленский отметил, что сейчас нефтяной рынок находится в кризисном состоянии из-за ситуации вокруг Ирана.

"Нефтяные страны теперь - и Россия среди них - могут заработать больше. И наши дроны, наши ракеты Россию в этом ограничивают", - подчеркнул он.

Пасхальное перемирие

Напомним, 30 марта украинский президент ответил на вопрос, предложит ли Украина стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ "не использовала паузу для укрепления своих военных позиций".

"Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что "нормальные люди, которые уважают жизнь", говорят о прекращении огня и окончании войны навсегда, а не на несколько дней.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "четкой инициативы относительно пасхального перемирия" от украинского президента не прозвучало.