На фронте за сутки почти 90 боев. Покровское направление самое активное, - Генштаб
По состоянию на 22:00, 20 апреля, на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. На Покровском направлении интенсивные атаки РФ продолжались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня противник применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Ситуация на фронтах
Одну атаку врага отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Голубовки.
Одиннадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка на Лиманском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили семь штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно поврежден танк и три автомобиля оккупантов", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес 163 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Прекращение огня
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил на вчера и сегодня "пасхальное перемирие". По его словам, он отдал приказ остановить все боевые действия.
Однако на деле хоть количество боев и снизилось, но они не прекратились. Тем нее менее, начиная с позднего вечера 19 апреля и на протяжении дня 20 апреля - в Украине не было воздушных тревог.
В связи с тем, что перемирие удалось достичь лишь в таком формате, президент Украины Владимир Зеленский предложил России отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре на 30 дней. До этого звучало предложение продлить полное прекращение огня, но Москва так и не реагировала. Лишь около часа назад в МИД РФ обвинили Украину в якобы нарушениях перемирия.
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