Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на Пасхальные праздники. Он также рассказал, сможет ли РФ укрепить свои позиции во время этой паузы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский рассказал в комментарии журналистам.

"Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что "нормальные люди, которые уважают жизнь", говорят о прекращении огня и окончании войны навсегда, а не на несколько дней.

"Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления за такие 2-3 дня, укрепления позиции России, за 2-3 дня они ничего не смогут укрепить. Мы помним за 3 дня, что обещали и что они не смогли сделать", - отметил Зеленский.

Когда отмечают Пасху в 2026 году

Дата празднования Пасхи является переходной и ежегодно рассчитывается по специальной методике (пасхалии), учитывающей день весеннего равноденствия и первое полнолуние после него.

Из-за использования разных календарных систем даты православных и католиков часто не совпадают. В 2026 году римо-католики и большинство протестантских общин будут отмечать Светлое Христово Воскресение 5 апреля.

В то же время в воскресенье, 12 апреля, Светлое Христово Воскресение будут отмечать православные верующие.

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина временно прекратить обстрелы украинской энергетики из-за сильных морозов.

Предложенное "энергетическое перемирие" должно было длиться одну неделю. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласилась прекратить удары только до 1 февраля.

"Энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля россияне нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного обстрела большое количество украинцев остались без отопления.

В ответ Зеленский отметил, что Россия нарушила так называемое "энергетическое перемирие" и дождалась для атаки самых холодных дней этой зимы.