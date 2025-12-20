RU

Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину и часть Европы, - Reuters

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин по-прежнему намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы бывшего СССР, несмотря на стремление российских переговорщиков к прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, о такой оценке разведки США рассказали шесть источников издания. По словам одного из них, последняя оценка датируется концом сентября.

Таким образом, выводы США остаются неизменными с тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году. Как говорят источники, оценки в значительной степени совпадают с мнением европейских лидеров и разведслужб о том, что диктатор РФ жаждет захватить всю Украину и территории бывших стран Советского Союза, включая членов альянса НАТО.

"Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", - сказал Майк Куигли, член Демократической партии и член Комитета по разве Палаты представителей США.

