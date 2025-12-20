Путін досі хоче захопити всю Україну і частину Європи, - Reuters

Росія готується до війни з НАТО

Нагадаємо, у вересні 2025 року очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, що походять від Росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.

За його словами, Москва переводить економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь і все більше мобілізує людей, що потрібно для поточних бойових дій. Таким чином, до 2030 року РФ хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО.

За оцінками аналітиків ISW, Росія посилює свої приховані атаки проти Європи і вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.

Зокрема, 17 грудня був перший випадок, коли російські військові у формі перетнули територію країни НАТО. Йдеться про інцидент в Естонії, де було зафіксовано порушення лінії контролю на річці Нарва в районі пірсу Васкнарва.

Днем раніше Майк Атлі, віце-адмірал Королівського флоту Британії, який очолює Об'єднане морське командування НАТО, заявив, що збройним силам Альянсу поки що не вистачає стійкості для ведення тривалої війни. Він підкреслив, що військовим потрібно готуватися до складнішого поля бою, починаючи від кіберзагроз і закінчуючи військовими.

До слова, днями Vanity Fair опублікувало інтерв'ю з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. За її словами, президент США Дональд Трамп не вірить, що Путін хоче миру. Він вважає, що глава Кремля хоче всю Україну.