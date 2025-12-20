Путін досі хоче захопити всю Україну і частину Європи, - Reuters

Глава Кремля Володимир Путін, як і раніше, має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи колишнього СРСР, незважаючи на прагнення російських переговірників до припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, про таку оцінку розвідки США розповіли шість джерел видання. За словами одного з них, остання оцінка датується кінцем вересня.
Таким чином, висновки США залишаються незмінними відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році. Як кажуть джерела, оцінки значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів і розвідслужб про те, що диктатор РФ прагне захопити всю Україну і території колишніх країн Радянського Союзу, включно з членами альянсу НАТО.
"Розвіддані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші", - сказав Майк Куіглі, член Демократичної партії і член Комітету з розвідки Палати представників США.
Нагадаємо, у вересні 2025 року очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, що походять від Росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.
За його словами, Москва переводить економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь і все більше мобілізує людей, що потрібно для поточних бойових дій. Таким чином, до 2030 року РФ хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО.
За оцінками аналітиків ISW, Росія посилює свої приховані атаки проти Європи і вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.
Зокрема, 17 грудня був перший випадок, коли російські військові у формі перетнули територію країни НАТО. Йдеться про інцидент в Естонії, де було зафіксовано порушення лінії контролю на річці Нарва в районі пірсу Васкнарва.
Днем раніше Майк Атлі, віце-адмірал Королівського флоту Британії, який очолює Об'єднане морське командування НАТО, заявив, що збройним силам Альянсу поки що не вистачає стійкості для ведення тривалої війни. Він підкреслив, що військовим потрібно готуватися до складнішого поля бою, починаючи від кіберзагроз і закінчуючи військовими.
До слова, днями Vanity Fair опублікувало інтерв'ю з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. За її словами, президент США Дональд Трамп не вірить, що Путін хоче миру. Він вважає, що глава Кремля хоче всю Україну.