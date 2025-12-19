НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны, - командующий ВМС

Об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляющий Объединенное морское командование НАТО, Майк Атли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Атли заявил, что западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложному полю боя, начиная от киберугроз и заканчивая военными.

По его словам, НАТО имеет преимущество над Россией в возможностях, но не обязательно способен поддерживать эти возможности в течение длительного периода непрерывных боевых действий.

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, у нас ее нет. Но страны вполне осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", - отметил командующий.

Высокопоставленные европейские чиновники по безопасности бьют тревогу о необходимости подготовки к возможному конфликту с Россией, поскольку Москва усиливает гибридные атаки на Европу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на прошлой неделе, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", и сказал, что Альянс "должен быть готовым к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки или прадедушки".

На днях новые руководители британских разведывательных служб и вооруженных сил выступили с аналогичными предупреждениями, а руководитель MI6 Блез Метревели заявил, что Европа "действует в пространстве между миром и войной". Начальник Генерального штаба обороны Ричард Найтон отдельно отметил, что больше британцев должны быть готовы воевать за свою страну.

Стремление президента США Дональда Трампа ускорить мирные переговоры между Россией и Украиной снова вызвало опасения, что он хочет переключить свое внимание с Европы, хотя лидеры континента надеются, что критические положения Закона о национальном оборонном финансировании, поддержанного Конгрессом, усложнят для США вывод войск и ключевых систем вооружения из региона.

Даже если будет достигнуто прекращение огня, западные представители служб безопасности оценивают, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать боевые действия в Украине и осуществлять гибридные атаки в других местах.

Хотя все члены НАТО, кроме Испании, в этом году согласились тратить не менее 3,5% экономического объема на основные оборонные программы и еще 1,5% на смежные сферы до 2035 года, они медленнее распределяют эти средства. Великобритания же отложила публикацию собственного плана инвестиций в оборону до следующего года.

В то же время Атли отметил, что инвестиции НАТО со временем будут отвечать спектру вызовов.

"Я реалист - с деньгами трудно, и существует много конкурирующих приоритетов для всех наших союзников относительно того, как они тратят деньги своих налогоплательщиков. Я не собираюсь делать вид, что оборонное ведомство должно иметь каждую копейку, чтобы потратить ее на каждую доступную возможность. Речь идет об определении приоритетов", - сказал он.