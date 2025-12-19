ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны, - командующий ВМС

Пятница 19 декабря 2025 09:12
UA EN RU
НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны, - командующий ВМС Фото: НАТО не хватает устойчивости для ведения длительной войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженным силам НАТО пока не хватает устойчивости для ведения длительной войны.

Об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляющий Объединенное морское командование НАТО, Майк Атли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Атли заявил, что западным вооруженным силам необходимо готовиться к более сложному полю боя, начиная от киберугроз и заканчивая военными.

По его словам, НАТО имеет преимущество над Россией в возможностях, но не обязательно способен поддерживать эти возможности в течение длительного периода непрерывных боевых действий.

"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, у нас ее нет. Но страны вполне осознали это и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", - отметил командующий.

Высокопоставленные европейские чиновники по безопасности бьют тревогу о необходимости подготовки к возможному конфликту с Россией, поскольку Москва усиливает гибридные атаки на Европу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на прошлой неделе, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", и сказал, что Альянс "должен быть готовым к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки или прадедушки".

На днях новые руководители британских разведывательных служб и вооруженных сил выступили с аналогичными предупреждениями, а руководитель MI6 Блез Метревели заявил, что Европа "действует в пространстве между миром и войной". Начальник Генерального штаба обороны Ричард Найтон отдельно отметил, что больше британцев должны быть готовы воевать за свою страну.

Стремление президента США Дональда Трампа ускорить мирные переговоры между Россией и Украиной снова вызвало опасения, что он хочет переключить свое внимание с Европы, хотя лидеры континента надеются, что критические положения Закона о национальном оборонном финансировании, поддержанного Конгрессом, усложнят для США вывод войск и ключевых систем вооружения из региона.

Даже если будет достигнуто прекращение огня, западные представители служб безопасности оценивают, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать боевые действия в Украине и осуществлять гибридные атаки в других местах.

Хотя все члены НАТО, кроме Испании, в этом году согласились тратить не менее 3,5% экономического объема на основные оборонные программы и еще 1,5% на смежные сферы до 2035 года, они медленнее распределяют эти средства. Великобритания же отложила публикацию собственного плана инвестиций в оборону до следующего года.

В то же время Атли отметил, что инвестиции НАТО со временем будут отвечать спектру вызовов.

"Я реалист - с деньгами трудно, и существует много конкурирующих приоритетов для всех наших союзников относительно того, как они тратят деньги своих налогоплательщиков. Я не собираюсь делать вид, что оборонное ведомство должно иметь каждую копейку, чтобы потратить ее на каждую доступную возможность. Речь идет об определении приоритетов", - сказал он.

Россия готовится к войне с НАТО

Напомним, несколько стран НАТО ранее предупреждали, что Россия может быть готова к серьезной конфронтации с Альянсом в течение трех-пяти лет после завершения войны в Украине.

На этом фоне Эстония, Литва и Польша намерены потратить более 5% ВВП на оборону уже в следующем году, тогда как другие члены НАТО также увеличивают военные бюджеты.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что немецкая разведка имеет доказательства обсуждения в Кремле возможного плана нападения на НАТО.

По данным ISW, Россия уже активизировала информационно-психологическую кампанию, которая может быть частью подготовки к потенциальной войне с НАТО. Россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны.

В то же время российский диктатор Владимир Путин называет идею плана нападения на НАТО "чушью", в которую "невозможно поверить".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС