Прорыва нет: россияне пытаются обойти Покровск, но теряют сотни бойцов

Украина, Вторник 18 ноября 2025 16:50
Иллюстративное фото: россияне пытаются обойти Покровск, но теряют сотни бойцов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Покровской агломерации продолжается обострение боевых действий, там растет количество стрелковых боев и потери противника от прямого огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

По состоянию на 11:00 18 ноября украинские защитники ликвидировали 314 российских военных, еще 71 оккупант получил ранения с начала месяца.

По данным военных, зафиксировано появление российских пехотинцев к северу от Покровска. Небольшая группа захватчиков пыталась проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, однако была оперативно уничтожена.

"Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город", - пишут военные.

В то же время армия РФ продолжает безуспешные попытки сковать оборону Мирнограда. На днях украинские воины уничтожили там группу ГРУ РФ - такие подразделения действуют во втором эшелоне после ДРГ и контролируют выполнение задач первой линии.

Также фиксируется увеличение количества попыток противника просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Украинские военные уничтожают российские силы на подступах к городу, не допуская развития наступления.

Бои за Покровск

Напомним, Покровское направление уже длительное время остается одним из самых горячих на фронте - российские войска продолжают пытаться прорвать оборону и захватить именно город Покровск.

Пользуясь неблагоприятной погодой и густым туманом, враг сумел просочиться в город. По имеющимся данным, в Покровске сейчас находятся более 300 российских военных.

Недавно оккупанты провели массированный штурм вдоль трассы Селидово-Покровск, применив легкую технику. Атака имела частичный успех, но украинские подразделения продолжают сдерживать врага.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что оборона Покровска продолжается, и подчеркнул: ни об установлении контроля РФ над городом, ни о его оперативном окружении речь не идет.

По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.

