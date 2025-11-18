Прорыва нет: россияне пытаются обойти Покровск, но теряют сотни бойцов

В Покровской агломерации продолжается обострение боевых действий, там растет количество стрелковых боев и потери противника от прямого огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

По состоянию на 11:00 18 ноября украинские защитники ликвидировали 314 российских военных, еще 71 оккупант получил ранения с начала месяца.

По данным военных, зафиксировано появление российских пехотинцев к северу от Покровска. Небольшая группа захватчиков пыталась проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, однако была оперативно уничтожена.

"Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город", - пишут военные.

В то же время армия РФ продолжает безуспешные попытки сковать оборону Мирнограда. На днях украинские воины уничтожили там группу ГРУ РФ - такие подразделения действуют во втором эшелоне после ДРГ и контролируют выполнение задач первой линии.

Также фиксируется увеличение количества попыток противника просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Украинские военные уничтожают российские силы на подступах к городу, не допуская развития наступления.