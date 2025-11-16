ua en ru
РФ снимает фейки о "контроле" Купянска: в ВСУ объяснили, что происходит

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 15:35
РФ снимает фейки о "контроле" Купянска: в ВСУ объяснили, что происходит Иллюстративное фото: РФ снимает фейки о "контроле" Купянска" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские военные развернули информационную операцию в районе Купянска, пытаясь создать иллюзию контроля над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Группировки объединенных сил.

По данным защитников, оккупанты получили приказ снимать постановочные видео, размахивая российскими флагами в местах, где присутствуют только малые группы их пехоты. Флаги даже начали вкладывать в пакеты снабжения, которые дроны сбрасывают российским подразделениям в городе. Как минимум одна такая "операция" уже состоялась - украинские военные ожидают, что российская пропаганда скоро опубликует смонтированные ролики с обрезанными фрагментами.

"От имени защитников Украины заявляем: оккупация города - не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения", - сказано в сообщении.

В то же время российские группы в северных районах остаются отрезанными от наземного снабжения.

В ВСУ подчеркивают, что такие постановочные акции - это попытка оккупантов "сделать хорошую мину при плохой игре" и замаскировать очевидные неудачи. Более того, по словам защитников, подобные действия россиян помогают украинским дронам выявлять рассредоточенные группы вражеской пехоты.

"Российским же военнослужащим, получившим такой приказ, советуем пожить еще - для чего достаточно лишь сменить флаг на белый", - заявили в ВСУ.

Бои за Купянск

Ранее военные сообщали, что российское присутствие в Купянске существенно уменьшилось - в городе осталось менее 50 оккупантов. Из-за сорванной логистики они оказались отрезанными и друг от друга, и от основных подразделений армии РФ.

Кроме того, украинские силы не позволяют врагу закрепиться в северной части города. Несмотря на попытки оккупантов удержать позиции и обустраивать укрепления, ВСУ в последние дни активно контратакуют и выбивают россиян с занятых участков.

В то же время, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском в Харьковской области. Однако ситуация в городе сложная для обеих сторон из-за осложненной логистики.

