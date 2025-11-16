РФ снимает фейки о "контроле" Купянска: в ВСУ объяснили, что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Группировки объединенных сил.

По данным защитников, оккупанты получили приказ снимать постановочные видео, размахивая российскими флагами в местах, где присутствуют только малые группы их пехоты. Флаги даже начали вкладывать в пакеты снабжения, которые дроны сбрасывают российским подразделениям в городе. Как минимум одна такая "операция" уже состоялась - украинские военные ожидают, что российская пропаганда скоро опубликует смонтированные ролики с обрезанными фрагментами.

"От имени защитников Украины заявляем: оккупация города - не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения", - сказано в сообщении.

В то же время российские группы в северных районах остаются отрезанными от наземного снабжения.

В ВСУ подчеркивают, что такие постановочные акции - это попытка оккупантов "сделать хорошую мину при плохой игре" и замаскировать очевидные неудачи. Более того, по словам защитников, подобные действия россиян помогают украинским дронам выявлять рассредоточенные группы вражеской пехоты.

"Российским же военнослужащим, получившим такой приказ, советуем пожить еще - для чего достаточно лишь сменить флаг на белый", - заявили в ВСУ.