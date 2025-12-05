Другой формат неприемлем. Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

Справедливый мир для Украины - это завершение войны без предварительных условий. Бои должны остановиться по линии соприкосновения.

Как передает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Sky News .

Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача - "защитить украинскую землю, страну и население".

"Разумеется, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит - передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию", - добавил он.

По словам Сырского, он даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.

"Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. В моем понимании, справедливый мир - это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль текущей линии соприкосновения", - отметил главнокомандующий,

Он уточнил, что должно быть безусловное прекращение огня и затем начало переговоров.

"Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем", - сказал Сырский.