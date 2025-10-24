Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, - Зеленский

Этой зимой российский диктатор Владимир Путин хочет создать гуманитарную катастрофу в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Сегодня, 24 октября, в Лондоне Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По данным BBC, сидя рядом с украинским лидером, Стармер подтвердил свою "абсолютную преданность делу противодействия вызову российской агрессии".
"Мы видим со стороны Путина абсолютное нежелание взаимодействовать", - отметил Стармер.
Он также отметил, что действительно думает, что уже на этой неделе можно было бы нажать на российскую нефть и газ.
"На этой неделе уже произошли огромные шаги вперед", - отметил он.
В свою очередь украинский президент отметил, что Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой.
Напомним, что сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский лично примет участие в этой встрече.
Ранее сегодня он уже даже успел провести встречу с королем Великобритании Чарльзом III.
Важно и то, что накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Заметим, что "коалиция решительных" - это объединение европейских государств и США, созданное для поддержки Украины в войне против России.
