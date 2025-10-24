Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, - Зеленский

Сегодня, 24 октября, в Лондоне Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным BBC, сидя рядом с украинским лидером, Стармер подтвердил свою "абсолютную преданность делу противодействия вызову российской агрессии".

"Мы видим со стороны Путина абсолютное нежелание взаимодействовать", - отметил Стармер.

Он также отметил, что действительно думает, что уже на этой неделе можно было бы нажать на российскую нефть и газ.

"На этой неделе уже произошли огромные шаги вперед", - отметил он.

В свою очередь украинский президент отметил, что Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой.