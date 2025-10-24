Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, - Зеленський

Сьогодні, 24 жовтня, у Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За даними BBC, сидячи поруч з українським лідером, Стармер підтвердив свою "абсолютну відданість справі протидії виклику російської агресії".

"Ми бачимо з боку Путіна абсолютне небажання взаємодіяти", - зазначив Стармер.

Він також зауважив, що дійсно думає, що вже цього тижня можна було б натиснути на російську нафту та газ.

"Цього тижня вже відбулися величезні кроки вперед", - відзначив він.

Своєю чергою український президент відзначив, що Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими.