Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, - Зеленський

Цієї зими російський диктатор Володимир Путін хоче створити гуманітарну катастрофу в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Сьогодні, 24 жовтня, у Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
За даними BBC, сидячи поруч з українським лідером, Стармер підтвердив свою "абсолютну відданість справі протидії виклику російської агресії".
"Ми бачимо з боку Путіна абсолютне небажання взаємодіяти", - зазначив Стармер.
Він також зауважив, що дійсно думає, що вже цього тижня можна було б натиснути на російську нафту та газ.
"Цього тижня вже відбулися величезні кроки вперед", - відзначив він.
Своєю чергою український президент відзначив, що Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими.
Нагадаємо, що сьогодні 24 жовтня в Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже підтвердив свою участь у заході.
Раніше повідомлялось, що президент Зеленський особисто візьме участь у цій зустрічі.
Раніше сьогодні він вже навіть встиг провести зустріч з королем Британії Чарльзом III.
Важливо й те, що напередодні Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Лідери скоординували позиції перед засіданням "коаліції рішучих" та обговорили перебіг війни, посилення тиску на Росію й наслідки останніх масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Зауважимо, що "коаліція рішучих" - це об’єднання європейських держав і США, створене для підтримки України у війні проти Росії.
Детальніше про "коаліцію рішучих", хто підтримує та інше - читайте у матеріалі РБК-Україна.