Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, - Зеленский

Лондон, Пятница 24 октября 2025 15:48
Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Этой зимой российский диктатор Владимир Путин хочет создать гуманитарную катастрофу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 24 октября, в Лондоне Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным BBC, сидя рядом с украинским лидером, Стармер подтвердил свою "абсолютную преданность делу противодействия вызову российской агрессии".

"Мы видим со стороны Путина абсолютное нежелание взаимодействовать", - отметил Стармер.

Он также отметил, что действительно думает, что уже на этой неделе можно было бы нажать на российскую нефть и газ.

"На этой неделе уже произошли огромные шаги вперед", - отметил он.

В свою очередь украинский президент отметил, что Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой.

Зеленский в Британии

Напомним, что сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский лично примет участие в этой встрече.

Ранее сегодня он уже даже успел провести встречу с королем Великобритании Чарльзом III.

Важно и то, что накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Заметим, что "коалиция решительных" - это объединение европейских государств и США, созданное для поддержки Украины в войне против России.

Подробнее о "коалиции решительных", кто поддерживает и прочее - читайте в материале РБК-Украина.

