Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, - Зеленский

Этой зимой российский диктатор Владимир Путин хочет создать гуманитарную катастрофу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 24 октября, в Лондоне Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным BBC, сидя рядом с украинским лидером, Стармер подтвердил свою "абсолютную преданность делу противодействия вызову российской агрессии".

"Мы видим со стороны Путина абсолютное нежелание взаимодействовать", - отметил Стармер.

Он также отметил, что действительно думает, что уже на этой неделе можно было бы нажать на российскую нефть и газ.

"На этой неделе уже произошли огромные шаги вперед", - отметил он.