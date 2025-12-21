Путин готов говорить с Макроном, - Песков

Что предшествовало

Напомним, пару дней назад Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти собственный способ напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США, которые активно продвигает мирные переговоры.

"Или будет достигнут прочный мир, или мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - сказал президент Франции, добавив, что Европа требует место за столом переговоров о мире у Украине.

Отметим, что заявление Макрона прозвучало после того, как лидеры ЕС утром, 19 декабря, приняли решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, отказавшись от идеи конфисковать замороженные активы РФ.

Также стоит добавить, что 19 декабря в Майами прошла очередная встреча секретаря СНБО Рустема Умерова с американскими и европейскими партнерами по поводу мирного плана США. Уже 20 декабря в Соединенные Штаты прибыл посланник Путина Кирилл Дмитриев, который тоже встретился с американской стороны по теме Украины. Он говорит, что дискуссии конструктивные и переговоры будут два дня подряд.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Америка предложила провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по нацбезопасности. Глава государства поддержал эту идею,