Путин допустил встречу с Трампом в ОАЭ: "Подходящее место"

Слухи о встрече Трампа и Путина

Напомним, вчера, 6 августа, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

В свою очередь помощник главы Кремля Юрий Ушаков заверил, что встреча лидеров РФ и США может пройти уже в ближайшие дни.

По его словам, место встречи уже согласованно. Но деталей он раскрывать не стал.

Большое количество слухов вокруг встречи Трампа с Путиным возникло после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву и встретился с главой Кремля. Переговоры касались возможности прекращения войны РФ против Украины.

Трамп по итогам рассказал, что в ходе встречи удалось добиться значительного прогресса.