Дональд Трамп Война в Украине

Путин допустил встречу с Трампом в ОАЭ: "Подходящее место"

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин не исключает, что он может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает РБК-Украина, заявление Путина приводит ТАСС.

Глава Кремля по итогам встречи с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что у России "много друзей", которые могли бы помочь организовать его встречу с Трампом. 

"Один из друзей - это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - добавил он. 

Слухи о встрече Трампа и Путина

Напомним, вчера, 6 августа, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

В свою очередь помощник главы Кремля Юрий Ушаков заверил, что встреча лидеров РФ и США может пройти уже в ближайшие дни.

По его словам, место встречи уже согласованно. Но деталей он раскрывать не стал.

Большое количество слухов вокруг встречи Трампа с Путиным возникло после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву и встретился с главой Кремля. Переговоры касались возможности прекращения войны РФ против Украины.

Трамп по итогам рассказал, что в ходе встречи удалось добиться значительного прогресса.

Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине