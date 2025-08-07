UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Путін допустив зустріч із Трампом в ОАЕ: "Вдале місце"

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін не виключає, що він може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як передає РБК-Україна, заяву Путіна наводить ТАСС.

Глава Кремля за підсумками зустрічі з лідером ОАЕ Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном заявив, що в Росії "багато друзів", які могли б допомогти організувати його зустріч із Трампом.

"Один із друзів - це президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Я думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із відповідних, цілком вдалих місць", - додав він.

Чутки про зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, видання The New York Times із посиланням на власні джерела написало, що президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Зі свого боку помічник глави Кремля Юрій Ушаков запевнив, що зустріч лідерів РФ і США може відбутися вже найближчими днями.

За його словами, місце зустрічі вже погоджено. Але деталей він розкривати не став.

Велика кількість чуток навколо зустрічі Трампа з Путіним виникла після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву і зустрівся з главою Кремля. Переговори стосувалися можливості припинення війни РФ проти України.

Трамп за підсумками розповів, що під час зустрічі вдалося досягти значного прогресу.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні