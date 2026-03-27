Пуховики можно прятать? Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на выходных

13:56 27.03.2026 Пт
2 мин
В некоторых областях к весеннему наряду вместо очков придется добавить зонтик
Ирина Костенко
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплая

Завершающие выходные марта в Украине будут умеренно теплыми. Однако некоторых погодных "особенностей" в определенных регионах не избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких областях может быть дождь и что с ветром

Согласно информации специалиста, в течение субботы и воскресенья в некоторых регионах Украины будет солнце, тогда как в других - вероятны осадки.

Так, дождь 28-29 марта наиболее вероятен:

  • в западных областях;
  • на юге Одесской области;
  • местами ("несколько капель") - в Житомирской и Киевской областях.

В воскресенье небольшой дождь может пройти также в Луганской области.

"Однако все же большая часть территории Украины побудет без осадков", - констатировала Диденко.

Ветер в ближайшие дни ожидается восточный и северо-восточный.

"Умеренный, временами порывистый", - уточнила метеоролог.

Чего ждать от температуры воздуха в Украине

Завершающие выходные марта, по словам эксперта, будут "умеренно теплыми".

"Как раз почти идеальный период, когда холода уже тю-тю, а жара еще далеко. Можно по-человечески одеться, легко, стильно... не таща на плечах дополнительное утепление", - добавила синоптик.

Так, в дневные часы в субботу (28 марта) и воскресенье (29 марта) температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается около +12+18 градусов по Цельсию.

При этом погода принесет и определенные "особенности" - завтра холоднее будет:

  • в Сумской области;
  • в Черниговской области;
  • в Харьковской области;
  • в Полтавской области;
  • в восточных районах Киевской области.

"Днем +8+11 градусов", - уточнила Диденко.

Послезавтра днем воздух посвежеет (до +9+12 градусов):

  • в западной части Украины;
  • на севере.

Прогноз погоды на 28-29 марта от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве в течение выходных дней существенные осадки, по словам Диденко, маловероятны.

В воскресенье - увеличится облачность.

Дневная температура воздуха в столице предполагается такой:

  • 28 марта - около +12+14°C;
  • 29 марта - около +10+12°C.

"Словом, можно результативно заниматься весенней уборкой, ходить в музеи, баловаться в садике, нюхать роскошный мартовский воздух", - подытожила специалист.

