Главная » Новости » В мире

США в ООН пообещали усилить санкции против Мадуро и назвали его режим нелегитимным

Среда 24 декабря 2025 06:28
США в ООН пообещали усилить санкции против Мадуро и назвали его режим нелегитимным Фото: посол США в ООН Майк Уолтц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Соединенные Штаты намерены усилить санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро "в максимальном объеме", чтобы лишить его режим финансов. Также Вашингтон не признает Мадуро и его соратников легитимным правительством.

Об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц во время заседания Совета Безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Самая серьезная угроза для нашего полушария, нашего непосредственного региона и самих Соединенных Штатов исходит от транснациональных террористических и криминальных группировок", - подчеркнул Уолтц.

По его словам, санкционированные нефтяные танкеры остаются "основной экономической артерией" режима Мадуро и финансируют группировку Cartel de los Soles, которую США недавно внесли в список иностранных террористических организаций. Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве этой группировкой.

Также Волц заявил, что Штаты не признают Мадуру и его соратников легитимными управленцами Венесуэлой.

"Мадуро и его режим сфальсифицировали выборы, и международное сообщество имеет этому доказательства. Президент Трамп четко дал понять, что он собирается использовать всю свою власть, всю мощь Соединенных Штатов, чтобы противостоять и искоренить эти наркокартели, которые действовали безнаказанно в нашем регионе слишком долго - и все об этом знают", - сказал Уолтц.

На фоне этого США усилили военное присутствие в регионе и объявили блокаду судов, подпадающих под санкции. В этом месяце береговая охрана США перехватила два танкера с венесуэльской нефтью в Карибском море.

Против выступили РФ и Китай

Россия резко раскритиковала действия США. Посол РФ в ООН Василий Небензя заявил, что такая политика может стать "шаблоном для будущих силовых действий против государств Латинской Америки". Китай, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить действия и избегать дальнейшей эскалации.

Венесуэла, которую поддержали Москва и Пекин, отвергла аргументы США, заявив, что в регионе "нет войны", а настоящей угрозой являются действия американской администрации.

Напряжение между Венесуэлой и США

Как известно, Штаты и Венесуэла находятся в напряженных отношениях - глава Белого дома Дональд Трамп обвиняет Каракас в захвате активов Соединенных Штатов.

Речь идет, скорее всего, о том, когда предшественник нынешнего президента Венесуэлы Уго Чавес национализировал месторождения нефти, принудив своим указом компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций венесуэльской государственной нефтяной корпорации.

Трамп также обвиняет уже нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в поощрении наркоторговли, против чего американский лидер ведет кампанию.

Как пишут СМИ, настоящая причина напряжения лидеров может скрываться в обычной борьбе за нефтяные месторождения Венесуэлы.

Трамп уже несколько месяцев угрожал Каракасу военным конфликтом в случае, если Мадуро не покинет пост президента Венесуэлы. По инофрмации СМИ, США уже перебрасывают самолеты со спецназовцами в Карибский бассейн.

