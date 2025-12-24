США в ООН пообещали усилить санкции против Мадуро и назвали его режим нелегитимным

Соединенные Штаты намерены усилить санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро "в максимальном объеме", чтобы лишить его режим финансов. Также Вашингтон не признает Мадуро и его соратников легитимным правительством.

Об этом заявил посол США в ООН Майк Уолтц во время заседания Совета Безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Самая серьезная угроза для нашего полушария, нашего непосредственного региона и самих Соединенных Штатов исходит от транснациональных террористических и криминальных группировок", - подчеркнул Уолтц.

По его словам, санкционированные нефтяные танкеры остаются "основной экономической артерией" режима Мадуро и финансируют группировку Cartel de los Soles, которую США недавно внесли в список иностранных террористических организаций. Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве этой группировкой.

Также Волц заявил, что Штаты не признают Мадуру и его соратников легитимными управленцами Венесуэлой.

"Мадуро и его режим сфальсифицировали выборы, и международное сообщество имеет этому доказательства. Президент Трамп четко дал понять, что он собирается использовать всю свою власть, всю мощь Соединенных Штатов, чтобы противостоять и искоренить эти наркокартели, которые действовали безнаказанно в нашем регионе слишком долго - и все об этом знают", - сказал Уолтц.

На фоне этого США усилили военное присутствие в регионе и объявили блокаду судов, подпадающих под санкции. В этом месяце береговая охрана США перехватила два танкера с венесуэльской нефтью в Карибском море.

Против выступили РФ и Китай

Россия резко раскритиковала действия США. Посол РФ в ООН Василий Небензя заявил, что такая политика может стать "шаблоном для будущих силовых действий против государств Латинской Америки". Китай, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить действия и избегать дальнейшей эскалации.

Венесуэла, которую поддержали Москва и Пекин, отвергла аргументы США, заявив, что в регионе "нет войны", а настоящей угрозой являются действия американской администрации.