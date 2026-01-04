Сколько людей погибло во время операции США в Венесуэле: данные NYT

Масштабная военная операция США на территории Венесуэлы привела к значительным человеческим потерям. Погибли по меньшей мере 40 человек - среди них военные и гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Что говорят в США

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что во время операции ни один американский военнослужащий не погиб, однако допустил наличие раненых.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн уточнил, что один из вертолетов, привлеченных к эвакуации задержанного Николаса Мадуро, попал под обстрел. Машина была повреждена, но смогла вернуться на базу.

Удар по жилому району

В то же время, как пишет NYT появляются детали о жертвах среди мирного населения. В прибрежном районе Катия-ла-Мар, недалеко от аэропорта Каракаса, во время американских авиаударов пострадал трехэтажный жилой дом.

В результате удара погибла 80-летняя Роза Гонсалес. Соседи пытались доставить ее в больницу, однако медики констатировали смерть. Ее племянник Вилман Гонсалес получил ранения лица и бока. Еще одна женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Разрушения и реакция местных

Здание подверглось серьезным разрушениям, жители остались без жилья. На месте работают следователи, которые изымают обломки боеприпасов. Местные жители выражают возмущение и отчаяние. Один из жителей района заявил, что, по его мнению, операция США связана со стремлением контролировать нефтяные ресурсы страны, тогда как жизнь гражданских не принимается во внимание.

Сейчас в пострадавших районах продолжаются поиски уцелевшего имущества, а люди, которые потеряли дома, не знают, где им искать убежище.