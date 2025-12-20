ua en ru
Впустят ли в Украину с просроченным паспортом: объяснение ГПСУ

Суббота 20 декабря 2025 10:40
UA EN RU
Впустят ли в Украину с просроченным паспортом: объяснение ГПСУ С просроченным паспортом лучше никуда не ехать (фото иллюстративное: x.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В целом ни один гражданин Украины не может быть ограничен во въезде в страну. Однако на самом деле человек с просроченным паспортом на границе может "застрять".

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Почему с просроченным паспортом можно "застрять" на границе

Представитель ГПСУ сообщил, что в целом "ни один гражданин Украины не может быть ограничен во въезде в страну".

В то же время если человек возвращается домой с просроченным паспортом, необходимо учитывать важный момент - позицию сопредельной страны.

"И если паспортный документ будет просрочен, то и сопредельную сторону человек не сможет пересечь", - объяснил Демченко.

То есть со смежной стороны (например, Польши или Румынии), "может быть отказ в пересечении границы".

"Если гражданин Украины следует в сторону нашего государства и во время контрольных процедур с той стороны контролирующие органы обнаруживают просроченный паспорт, то это - отказ в пересечении границы", - рассказал представитель ГПСУ.

В дальнейшем, по его словам, человеку придется:

Что сделать, чтобы не иметь проблем при выезде из страны

Гражданам, которые планируют выезжать за пределы Украины, Демченко посоветовал, прежде всего, подготовить и проверить все документы.

"Чтобы кто-то не перепутал загранпаспорт. И смотреть, чтобы сам паспорт не был просрочен", - объяснил он.

Кроме того, если дети едут не с родителями, "нужно подготовить заранее необходимые документы".

"Потому что во время войны только папа и мама могут ехать за границу с детьми без согласия одного из родителей. Другие родственники должны ехать с соответствующими документами", - напомнил представитель ГПСУ.

Так, например, если ребенка везет родная тетя, нужно иметь:

  • либо нотариальные согласия от обоих родителей (на выезд ребенка);
  • либо письменное согласие, заверенное в органах опеки и попечительства - от одного из родителей.

"И, конечно, нужно помнить об особенностях каждого участка границы, особенно когда пассажиропоток высокий. Тогда некоторые пункты могут быть более загружены", - добавил Демченко.

Единственный основной лайфхак для людей, по его словам, - "интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска как на выезд из Украины, так и загруженностью пунктов пропуска сопредельных стран, куда вы направляетесь (но с направлением движения в сторону нашего государства)".

"Также добавлю, что часто люди прибывают на границу, когда срок действия паспорта уже вышел. В таком случае гражданина не пропустят", - подытожил спикер ГПСУ.

Напомним, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.

Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря. Хотя пункт пропуска "Порубное - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.

Кроме того, мы рассказывали, что нельзя везти с собой в Польшу (какие существуют запреты и ограничения) и объясняли, сколько денег надо иметь при себе для въезда в эту страну (каковы основные требования и исключения из правил).

Читайте также, зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки.

