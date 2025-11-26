ua en ru
Пересечение границы "Укрзализныцей" станет быстрее: правительство приняло важные изменения

Среда 26 ноября 2025 13:20
UA EN RU
Пересечение границы "Укрзализныцей" станет быстрее: правительство приняло важные изменения Контроль при пересечении границы в поездах будут проводить быстрее (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копытко

Международные поездки для украинцев станут более удобными - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Пограничный и таможенный контроль будет происходить в поезде

"Теперь контроль пассажиров будет происходить во время движения на подъезде к границе. Это значительно сократит время остановки поездов и уменьшит стресс для пассажиров", - отметила Свириденко.

Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. В правительстве планируют постепенно распространить его на спальные вагоны ночных международных маршрутов.

Режим ускоренного контроля заработает сначала в поездах:

  • Киев - Перемышль
  • Киев - Хелм

Ускоренный контроль заработает с января

Ежемесячно этими рейсами путешествуют более 130 тысяч украинцев. По словам министра, запуск ускоренного контроля ожидается уже с января, а затем практику расширят на другие поезда этих направлений.

"Спасибо Минразвитию, Укрзализныце и Государственной пограничной службе за координацию подготовки", - добавила Свириденко.

Пересечение границы &quot;Укрзализныцей&quot; станет быстрее: правительство приняло важные измененияПограничный контроль в поездах станет быстрее (скриншот t.me/svyrydenkoy)

Читайте также о том, что Европейский Союз внедряет систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех иностранцев, пересекающих границы Шенгенской зоны, в том числе и украинцев. При этом никаких новых или дополнительных документов перед поездкой в ЕС иметь не нужно.

Ранее мы писали о том, что с 28 октября на всех пунктах пропуска между Украиной и Венгрией заработала система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает фиксацию биометрических данных граждан третьих стран.

Укрзализныця Граница с Украиной
