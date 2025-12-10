ua en ru
На границе с Румынией заработала система EES: что меняется для украинцев

Среда 10 декабря 2025 14:40
На границе с Румынией заработала система EES: что меняется для украинцев Система EES не влияет на общий порядок пересечения границы (фото иллюстративное: dpsu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 10 декабря, в пунктах пропуска на границе с Румынией начинает работу цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - Западная граница в Facebook.

В каких пунктах пропуска запустили систему EES

Украинцам рассказали, что согласно информации Пограничной полиции Румынии с 10 декабря 2025 года в пунктах пропуска начала функционировать цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).

Уточняется при этом, что работа системы EES в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" началась еще раньше - с 12 октября.

Сегодня же вносить установочные и биометрические данные в систему начали в пунктах пропуска:

  • "Дякивци - Раковец";
  • "Красноильск - Викову де Сус";
  • "Дякове - Халмеу".

Между тем пункт пропуска "Порубне - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.

Что меняется для украинцев на границе

Процедура пересечения границы по системе EES предусматривает:

  • сканирование паспорта;
  • фотографирование лица;
  • снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (в том числе и граждан Украины).

"Во время первого пересечения границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, который направляется в ЕС", - объяснили пограничники.

Впоследствии - при последующих пересечениях границы человеком - биометрические данные будут сверять с этой записью.

Отмечается также, что у детей в возрасте до 12 лет отпечатки пальцев сканировать не будут.

Чем важно введение системы EES

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что система EES внедряется для:

  • ускорения пограничного контроля;
  • повышения безопасности;
  • точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС;
  • противодействия незаконной миграции.

При этом внимание граждан обратили на то, что "функционирование системы EES не влияет на общий порядок пересечения границы".

"Просим учитывать эту информацию при планировании путешествий", - подытожили в пресс-службе регионального управления ГПСУ.

На границе с Румынией заработала система EES: что меняется для украинцевПубликация пограничников (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Напомним, официальное введение биометрической (или цифровой) системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны стартовало еще с 12 октября 2025 года.

Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом на это есть полгода.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в блиц-интервью РБК-Украина объяснил, как проехать границу быстро и без очередей.

Кроме того, мы рассказывали об изменениях в алгоритме бронирования места в очереди для пересечения границы для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков.

Читайте также, зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки.

