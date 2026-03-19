Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"

Главное: Нефтяной шантаж Орбана: премьер-министр Венгрии отказывается снимать вето на финансовую помощь Украине, пока не возобновится поток российской нефти.

премьер-министр Венгрии отказывается снимать вето на финансовую помощь Украине, пока не возобновится поток российской нефти. Скандал за закрытыми дверями: во время 90-минутной дискуссии президент Евросовета обвинил Орбана в пересечении "красных линий".

во время 90-минутной дискуссии президент Евросовета обвинил Орбана в пересечении "красных линий". Помощь под вопросом: в итоговом коммюнике ЕС выразил надежду на первые выплаты Украине уже в марте-апреле, но никаких гарантий нет.

в итоговом коммюнике ЕС выразил надежду на первые выплаты Украине уже в марте-апреле, но никаких гарантий нет. Иллюзия "плана Б": идея предоставить Украине двусторонние займы от отдельных стран ЕС имеет крайне низкую вероятность реализации из-за внутренних законодательных препятствий.

Неоправданные ожидания

Перед началом встречи в Брюсселе европейские медиа сообщали, что Виктор Орбан, который стал главным препятствием для помощи Украине, очень разозлил лидеров ЕС.

Накануне встречи Орбану звонил президент Евросовета Антониу Кошта, чтобы напомнить, что Венгрия уже согласовала кредит, поэтому не может теперь его блокировать.

"Я ожидаю от вас, что вы будете уважать обязательства", - сказал Кошта премьеру Венгрии.

Как писало Politico, на сегодняшнем заседании Европейского Совета Орбану планировали устроить серьезный прессинг. Однако сам Орбан в Брюсселе выглядел очень самоуверенно.

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая ими заблокирована. Мы ждем нефть. Все остальное - просто сказка", - сказал Орбан журналистам, прибыв на заседании Евросовета.

Тем самым премьер-министр Венгрии фактически задал тон всей следующей беседе в Брюсселе.

Что происходило на заседании Евросовета

Как рассказали источники Politico, за закрытыми дверями заседания между Коштой, 20 лидерами ЕС и Орбаном продолжался 90-минутный спор. Орбан настойчиво отказывался отменить свое вето на помощь Украине, а Кошта - обвинил его в пересечении "красной линии".

По словам четырех дипломатов и чиновников, президет Евросовета назвал поведение Орбана "неприемлемым" и нарушающим условия сотрудничества, на которых основывается ЕС. Кошта подчеркнул, что ни один лидер никогда раньше не нарушал "эту красную линию".

Перед лидерами ЕС выступил и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что промедление с финансовой помощью Украине делает переговорные позиции России сильнее. Точно так же, как и промедление с европейскими санкциями в отношении Москвы.

"Мы рассчитываем, что вы разблокируете пакет финансовых гарантий на сумму 90 млрд евро. Украина со своей стороны делает все необходимое, в том числе по нефтепроводу, чтобы это стало возможным. Но решение за вами: хотите ли вы, чтобы российская нефть импортировалась в Европу, понимая, что это помогает агрессору", - сказал президент.

Однако, в отличие от его последних публичных заявлений, Зеленский был взвешенным: не упоминал в своей речи Орбана и не обвинял его персонально в блокировании денег. Также украинский президент не упоминал и о желании Украины стать членом ЕС в 2027 году.

Но склонить Орбана к конструктивному подходу все равно никому не удалось.

Чем закончилось заседание Евросовета

По итогам заседания на сайте Европейского Совета появилось коммюнике, в котором лидеры ЕС выразили надежду, что первые средства из кредита на 90 млрд евро поступят Украине уже в марте.

"Европейский Совет ожидает первую выплату Украине до начала апреля. В этом контексте он также призывает к активизации взаимодействия с третьими странами, чтобы помочь покрыть оставшийся финансовый дефицит Украины в размере 30 млрд евро", - говорилось в коммюнике.

Однако никаких гарантий, что это произойдет, лидеры ЕС не предоставили. Да и примечательно, что ни Орбан, ни его словацкий коллега Роберт Фицо, под этим коммюнике своих подписей не оставили.

По данным Politico, несмотря на горячие полуторачасовые дискуссии за закрытыми дверями заседания Евросовета, заставить, или же уговорить Орбана отказаться от вето, лидерам ЕС не удалось. Поэтому финансовая помощь - до сих пор под вопросом.

Есть ли "план Б"

На днях Politico писало, что у ЕС есть "план Б" на случай, если не удастся убедить Орбана разблокировать кредит. Страны Балтии, Северной Европы и Нидерланды могут напрямую предоставить Украине первые 30 млрд евро в первой половине года.

Для этого не понадобится единогласное решение ЕС, ведь это будут двусторонние займы.

В то же время некоторые информированные источники РБК-Украина считают, что общий объем такого "запасного финансирования" может быть существенно меньше 30 млрд евро.

Среди потенциальных стран-доноров могут быть скандинавские государства и Германия. Задачей этого финансирования будет просто дать Украине продержаться некоторое время, пока не решится вопрос с основным кредитом.

По словам другого собеседника РБК-Украина, вероятность реализации этого плана "очень низкая", поскольку для двусторонних займов нужны определенные законодательные изменения внутри этих стран. И с этим, как отметил собеседник, могут быть определенные сложности.

"Таким образом, "плана Б" у ЕС для финансирования Украины, кроме уже согласованного кредита нет", - резюмировал источник.