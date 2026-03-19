"Все остальное - сказка": Орбан сделал резкое заявление относительно поддержки Украины

Венгрия не поддержит никакого решения в пользу Украины, пока трубопровод "Дружба" не заработает.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил перед заседанием Евросовета 19 марта.

Что сказал Орбан

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая ими заблокирована", - заявил венгерский премьер.

По его словам, до возобновления работы "Дружбы" не будет никакого решения в пользу Украины.

"Мы ждем нефть. Все остальное - просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию", - добавил Орбан.

К тому времени Венгрия не поддержит ни одного проукраинского решения.

Напомним, накануне Орбан уже заявлял, что Венгрия не одобрит выделение Украине 90 миллиардов евро от ЕС, пока не восстановится транзит нефти через "Дружбу".

Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал восстановить транзит примерно через полтора месяца.