"Все остальное - сказка": Орбан сделал резкое заявление относительно поддержки Украины

12:36 19.03.2026 Чт
Стало известно, когда Венгрия снимет свое вето
aimg Елена Чупровская
"Все остальное - сказка": Орбан сделал резкое заявление относительно поддержки Украины Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Венгрия не поддержит никакого решения в пользу Украины, пока трубопровод "Дружба" не заработает.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил перед заседанием Евросовета 19 марта.

Читайте также: Орбан пересек "красную линию" ЕС, после выборов его ждет расплата, - Politico

Что сказал Орбан

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая ими заблокирована", - заявил венгерский премьер.

По его словам, до возобновления работы "Дружбы" не будет никакого решения в пользу Украины.

"Мы ждем нефть. Все остальное - просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию", - добавил Орбан.

К тому времени Венгрия не поддержит ни одного проукраинского решения.

Напомним, накануне Орбан уже заявлял, что Венгрия не одобрит выделение Украине 90 миллиардов евро от ЕС, пока не восстановится транзит нефти через "Дружбу".

Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал восстановить транзит примерно через полтора месяца.

18 марта группа специалистов от ЕС планировала выехать на место повреждения нефтепровода в Украине, чтобы оценить объем работ для его восстановления.

Однако в МИД Украины заявили, что не получали никакой информации об этом.

