Зеленский назвал пять причин, почему РФ будет чувствовать себя сильнее на переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть пять причин, почему РФ на следующих переговорах может чувствовать себя сильнее.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета.
Он отметил, что последние несколько дней Украина получала сигналы от США о том, что переговоры уже скоро могут возобновиться.
"Но с каким настроением российская сторона придет на переговоры на этот раз? От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", - говорится в заявлении президента.
Он отметил, что страна-агрессор видит активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, поэтому она может подумать, что и Киев столкнется с их нехваткой.
"Второе: 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру. Третье: США смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), - отметил Зеленский.
Кроме того, он отметил задержку "важнейшей финансовой гарантии безопасности" для Украины от ЕС в виде кредита на 90 млрд евро. Пятым пунктом он назвал тот факт, что Киев не знает наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована.
Напомним, Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно нового раунда мирных переговоров с РФ. Беспокойство связано с тем, что США перенесли фокус внимания с Украины на войну в Иране.
При этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул готов принять новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
Кроме того, Politico написало, что администрация Трампа продолжит переговоры с Россией в попытке достичь мира в Украине, поскольку этот процесс и конечный результат имеют более долгосрочную цель, а именно - ослабление союза РФ и Китая.