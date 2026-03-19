ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назвал пять причин, почему РФ будет чувствовать себя сильнее на переговорах

17:10 19.03.2026 Чт
2 мин
Дело не только в ситуации на Ближнем Востоке, которая вызывает подорожание нефти
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть пять причин, почему РФ на следующих переговорах может чувствовать себя сильнее.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

Читайте также: Полтора часа впустую. Лидеры ЕС не дожали Орбана по кредиту для Украины

Он отметил, что последние несколько дней Украина получала сигналы от США о том, что переговоры уже скоро могут возобновиться.

"Но с каким настроением российская сторона придет на переговоры на этот раз? От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что страна-агрессор видит активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, поэтому она может подумать, что и Киев столкнется с их нехваткой.

"Второе: 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру. Третье: США смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), - отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил задержку "важнейшей финансовой гарантии безопасности" для Украины от ЕС в виде кредита на 90 млрд евро. Пятым пунктом он назвал тот факт, что Киев не знает наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована.

Мирный процесс в отношении Украины

Напомним, Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно нового раунда мирных переговоров с РФ. Беспокойство связано с тем, что США перенесли фокус внимания с Украины на войну в Иране.

При этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Стамбул готов принять новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Кроме того, Politico написало, что администрация Трампа продолжит переговоры с Россией в попытке достичь мира в Украине, поскольку этот процесс и конечный результат имеют более долгосрочную цель, а именно - ослабление союза РФ и Китая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО