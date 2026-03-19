Разозлил лидеров ЕС. Орбана ожидает "блокада" из-за решения по Украине

11:26 19.03.2026 Чт
2 мин
Орбан может пожалеть о своем решении по кредиту Украине?
aimg Константин Широкун
Разозлил лидеров ЕС. Орбана ожидает "блокада" из-за решения по Украине Фото: Виктор Орбан (Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может столкнуться с давлением со стороны лидеров ЕС после его решения блокировать кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: "Кавалерия" от Трампа: Вэнс едет к Орбану накануне выборов в Венгрии

Отмечается, что блокада Венгрией кредита в размере 90 млрд евро в последнюю минуту разозлила других лидеров ЕС, поскольку Орбан согласился на соглашение о финансировании в прошлом декабре при условии, что Будапешт не будет обязан принимать в нем участие.

Венгрия, Словакия и Чехия ранее пообещали, что не будут блокировать решение 24 государств-членов ЕС о получении кредита.

Дипломаты ЕС настаивали на том, что нет альтернативы тому, на что Венгрия уже согласилась.

"Соглашение есть соглашение. Поэтому ни плана Б, ни плана С, ни плана D. Это (кредит в размере 90 млрд евро - ред.) - это то, что должно произойти", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Второй высокопоставленный дипломат отметил, что ЕС не может говорить о плане Б. По словам источника, критика венгерского правительства становится все более открытой.

Чиновник ЕС сказал, что Кошта, который будет председательствовать на саммите ЕС, провел долгий телефонный разговор с Орбаном во вторник утром.

"Послание было очень четким: "Я ожидаю от вас, что вы будете уважать обязательства, которые вы взяли на себя в Европейском Совете, и что это решение по займу в размере 90 млрд евро будет выполнено", - сказал чиновник, передавая слова Кошты.

Хотя некоторые дипломаты выразили скептицизм относительно того, что Орбан отступит до выборов, в утечке проекта коммюнике после саммита говорится, что лидеры ЕС с нетерпением ждут "первого транша до начала апреля".

Что предшествовало

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина сможет получить 90 млрд евро репарационного кредита даже при условии попыток блокирования со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана.

Европейские институты рассматривают варианты финансирования, которые не требуют единогласного голосования всех членов блока.

Также в Евросоюзе объяснили, что вето Венгрии не помешает работе над механизмом выделения средств. Сейчас идет техническая подготовка для использования доходов от замороженных активов РФ как базы для этого кредита.

В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО