Разозлил лидеров ЕС. Орбана ожидает "блокада" из-за решения по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может столкнуться с давлением со стороны лидеров ЕС после его решения блокировать кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что блокада Венгрией кредита в размере 90 млрд евро в последнюю минуту разозлила других лидеров ЕС, поскольку Орбан согласился на соглашение о финансировании в прошлом декабре при условии, что Будапешт не будет обязан принимать в нем участие.

Венгрия, Словакия и Чехия ранее пообещали, что не будут блокировать решение 24 государств-членов ЕС о получении кредита.

Дипломаты ЕС настаивали на том, что нет альтернативы тому, на что Венгрия уже согласилась.

"Соглашение есть соглашение. Поэтому ни плана Б, ни плана С, ни плана D. Это (кредит в размере 90 млрд евро - ред.) - это то, что должно произойти", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Второй высокопоставленный дипломат отметил, что ЕС не может говорить о плане Б. По словам источника, критика венгерского правительства становится все более открытой.

Чиновник ЕС сказал, что Кошта, который будет председательствовать на саммите ЕС, провел долгий телефонный разговор с Орбаном во вторник утром.

"Послание было очень четким: "Я ожидаю от вас, что вы будете уважать обязательства, которые вы взяли на себя в Европейском Совете, и что это решение по займу в размере 90 млрд евро будет выполнено", - сказал чиновник, передавая слова Кошты.

Хотя некоторые дипломаты выразили скептицизм относительно того, что Орбан отступит до выборов, в утечке проекта коммюнике после саммита говорится, что лидеры ЕС с нетерпением ждут "первого транша до начала апреля".