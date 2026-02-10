Против России? Германия срочно закупает ударные дроны с ИИ, - СМИ

Минобороны Германии планирует в ускоренном режиме приобрести для Бундесвера несколько тысяч дронов-камикадзе от двух немецких компаний. Общая стоимость закупки оценивается в 536 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Как сообщает Der Spiegel, ведомство планирует потратить более полумиллиарда евро на закупку беспилотников, способных поражать цели с использованием технологий искусственного интеллекта. Речь идет о барражирующих боеприпасах - ударных дронах-камикадзе, которые должны поставить немецкие стартапы Helsing и Stark Defence.

Необходимые документы уже поданы на рассмотрение Бундестага, поскольку оборонные контракты стоимостью более 25 млн евро подлежат обязательному одобрению бюджетным комитетом парламента.

Основным получателем новых дронов станет 45 танковая бригада Бундесвера, которую сейчас формируют в Литве на восточном фланге НАТО. Ожидается, что применение таких систем существенно усилит боевые возможности подразделения и послужит фактором сдерживания возможной агрессии со стороны России.

Что известно о новых дронах

Среди запланированных к закупке образцов - дрон Virtus от Stark Defence, который осуществляет вертикальный взлет без катапульты, может нести боевую часть массой до 5 кг и, по результатам тестов, способен пробивать более 80 см бронированной стали.

Другая модель - HX-2 компании Helsing - меньше по размерам, запускается с катапульты и уже проходила испытания в Украине с учетом реального боевого опыта. Оба типа дронов оснащены системами наведения на основе искусственного интеллекта и могут работать в условиях РЭБ.

Издание отмечает, что для Минобороны Германии такая скорость закупок является нетипичной: первые поставки планируют начать уже к концу 2026 года. Новые контракты также предусматривают непрерывное техническое обновление дронов в процессе их эксплуатации.