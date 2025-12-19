Германия готовится к конфронтации с Путиным: разведка получила право на атаки и саботаж
Правительство Германии готовит масштабное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы. Впервые можно будет не только собирать информацию, но и активно действовать против врагов государства, включая кибератаки и диверсии за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.
Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) может получить прецедентные полномочия активного вмешательства. Соответствующий законопроект разработала коалиция канцлера Фридриха Мерца на фоне усиления угроз безопасности.
Согласно новым положениям, агенты BND смогут:
- проводить кибератаки против вражеских структур;
- осуществлять диверсионные операции за рубежом;
- тайно проникать в помещения врагов государства с целью сбора или уничтожения критически важной информации.
Президент службы Бруно Каль уверяет, что речь не идет о бесконтрольных действиях. По его словам, BND "не превратится в Джеймса Бонда", а все операции будут проходить в рамках закона и под политическим контролем.
До этого момента, со времени основания BND в 1956 году в Западной Германии, службе разрешалось исключительно собирать и анализировать информацию. Активные действия оставались вне ее мандата.
Однако сейчас Берлин пересматривает подход к национальной безопасности:
- рост гибридных угроз;
- активность иностранных спецслужб;
- кибератаки на государственные и критические инфраструктуры;
- обострение отношений с Россией и лично диктатором Путиным.
Ранее Германия неоднократно становилась объектом кибершпионажа, диверсий и информационных операций, в которых западные спецслужбы подозревали российские структуры. В ответ правительство уже усилило контрразведку, киберзащиту и сотрудничество с союзниками по НАТО.
Новые полномочия для BND вписываются в общую тенденцию милитаризации киберпространства и перехода от обороны к сдерживанию. В Берлине отмечают - это не эскалация, а адаптация к новой реальности, где разведка должна действовать быстро и на опережение.
Ожидается, что законопроект станет предметом острых дискуссий в Бундестаге - как из-за вопросов прав человека, так и из-за рисков втягивания Германии в скрытые конфликты за пределами страны.
Германия укрепляет оборону
Напомним, что в Берлине создали "Совместный центр защиты от беспилотников" (GDAZ), который с января будет координировать борьбу с незаконными дронами. Ключевая цель которого - выявлять, отслеживать и нейтрализовать дроны до того, как они нанесут вред.
Также мы писали, что Германия планирует утвердить пакет военных закупок на 50 млрд евро, что станет кульминацией рекордного года перевооружения страны. В целом на оборону в 2025-2030 годах правительство намерено потратить 650 млрд евро.
В стране также продолжаются дискуссии относительно возможного восстановления призыва и поиска новых способов пополнения армии. Дефицит военных кадров стал одной из ключевых тем последних недель.
На фоне продолжающейся агрессии России Германия усиливает свой оборонный потенциал, подтверждая стремление оставаться одним из ведущих гарантов безопасности в Европе.