Германия планирует в ближайшие годы потратить более 650 млрд евро на оборону, - FT

Германия планирует утвердить масштабный пакет военных закупок на 50 млрд евро, который завершит рекордный год по перевооружению Германии. На период 2025-2030 годов страна намерена потратить на оборону в общей сложности 650 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, это вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Наращивание финансирования связано, в частности, с опасениями берлинских чиновников, что к 2029 году Россия может быть готова напасть на НАТО.

Среди ближайших закупок - поставка одежды и защитного снаряжения для солдат на 21 млрд евро, поставки боевых машин пехоты Puma на 4 млрд евро, а также контракт на 2 млрд евро по поставке спутниковых систем для европейской разведки на восточном фланге НАТО.

Директор берлинского аналитического центра Эдина Кристиан Меллинг утверждает, что девиз немецких военных программ - "получить все, что можно, до 2029 года". В частности, Бундесвер хочет закупить до 12 тысяч беспилотников на 1 млрд евро. Поставки должны начать уже в 2026 году.