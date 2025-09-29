При каком условии Германия будет сбивать российские дроны: ответ Писториуса
Германия будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам на полях Варшавского форума по безопасности.
По его словам, все зависит от конкретной ситуации.
"Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации", - пояснил Писториус.
Напомним, ранее глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что угроза со стороны российских дронов является "высокой", поэтому страна будет принимать меры для своей защиты.
По его словам, среди мер Германия рассмотрит возможность пересмотра закона о безопасности полетов, чтобы позволить вооруженным силам страны привлекаться для возможного сбивания дронов.
"Речь идет о готовности защитить, например, критически важную инфраструктуру или большие скопления людей", - добавил глава МВД.