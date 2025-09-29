При каком условии Германия будет сбивать российские дроны: ответ Писториуса

Германия будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам на полях Варшавского форума по безопасности.

По его словам, все зависит от конкретной ситуации. "Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации", - пояснил Писториус.