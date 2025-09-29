ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

При каком условии Германия будет сбивать российские дроны: ответ Писториуса

Понедельник 29 сентября 2025 15:48
UA EN RU
При каком условии Германия будет сбивать российские дроны: ответ Писториуса Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия будет сбивать российские дроны, если будет "реальная угроза безопасности" страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам на полях Варшавского форума по безопасности.

По его словам, все зависит от конкретной ситуации.

"Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации", - пояснил Писториус.

Напомним, ранее глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что угроза со стороны российских дронов является "высокой", поэтому страна будет принимать меры для своей защиты.

По его словам, среди мер Германия рассмотрит возможность пересмотра закона о безопасности полетов, чтобы позволить вооруженным силам страны привлекаться для возможного сбивания дронов.

"Речь идет о готовности защитить, например, критически важную инфраструктуру или большие скопления людей", - добавил глава МВД.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Дрони
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен