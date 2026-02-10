Проти Росії? Німеччина терміново закуповує ударні дрони з ШІ, - ЗМІ
Міноборони Німеччини планує у прискореному режимі придбати для Бундесверу кілька тисяч дронів-камікадзе від двох німецьких компаній. Загальна вартість закупівлі оцінюється у 536 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Як повідомляє Der Spiegel, відомство планує витратити понад пів мільярда євро на закупівлю безпілотників, здатних уражати цілі з використанням технологій штучного інтелекту. Йдеться про баражуючі боєприпаси – ударні дрони-камікадзе, які мають поставити німецькі стартапи Helsing та Stark Defence.
Необхідні документи вже подані на розгляд Бундестагу, оскільки оборонні контракти вартістю понад 25 млн євро підлягають обов’язковому схваленню бюджетним комітетом парламенту.
Основним отримувачем нових дронів стане 45 танкова бригада Бундесверу, яку наразі формують у Литві на східному фланзі НАТО. Очікується, що застосування таких систем суттєво посилить бойові можливості підрозділу та слугуватиме чинником стримування можливої агресії з боку Росії.
Що відомо про нові дрони
Серед запланованих до закупівлі зразків – дрон Virtus від Stark Defence, який здійснює вертикальний зліт без катапульти, може нести бойову частину масою до 5 кг і, за результатами тестів, здатен пробивати понад 80 см броньованої сталі.
Інша модель – HX-2 компанії Helsing – є меншою за розмірами, запускається з катапульти та вже проходила випробування в Україні з урахуванням реального бойового досвіду. Обидва типи дронів оснащені системами наведення на основі штучного інтелекту та можуть працювати в умовах РЕБ.
Видання зазначає, що для Міноборони Німеччини така швидкість закупівель є нетиповою: перші постачання планують розпочати вже до кінця 2026 року. Нові контракти також передбачають безперервне технічне оновлення дронів у процесі їх експлуатації.
Німеччина посилює свій захист
Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини готує масштабне розширення повноважень Федеральної розвідувальної служби. Вперше можна буде не лише збирати інформацію, а й активно діяти проти ворогів держави, включно з кібератаками та диверсіями за кордоном.
Також ми писали, що Німеччина планує затвердити пакет військових закупівель на 50 млрд євро, що стане кульмінацією рекордного року переозброєння країни. Загалом на оборону у 2025-2030 роках уряд має намір витратити 650 млрд євро.
Окрім того, раніше Німеччина заявила про готовність збивати російські дрони, якщо буде "реальна загроза безпеці" країни.