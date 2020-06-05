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В Україні влітку проведуть масштабні військові навчання

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 20:34
В Україні влітку проведуть масштабні військові навчання
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/pressjfo.new)

Військових хочуть підготувати до оборони у разі масштабного вторгнення

Цього літа в Україні відбудуться масштабні військові навчання. Метою навчань буде підготовка військових до відбиття масштабного вторгнення в країну.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

За словами Наєва, командування буде здійснювати управління застосуванням Збройними силами та іншими складовими оборони у разі масштабного вторгнення в Україну чи інших локальних конфліктів.

"Ми виконуємо окремі локальні завдання і наприкінці літа - на початку осені відбудуться великі навчання, в ході яких ми будемо повним чином здійснювати управління відповідними угрупованнями військ", - зазначив він.

Наєв додав, що після військових навчань командування ОС ЗСУ буде в повному обсязі готовим до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, у квітні військові навчання у Чорному морі провели Військово-морські сили України.

Крім того, у травні морські прикордонники зі складу ООС провели бойові навчання в Азовському морі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Збройні сили Українивоенные учениявторжениеООС
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