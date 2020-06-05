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Спроба самопідпалу та посилення охорони Ради: як проходить мітинг проти Авакова

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 11:04
Спроба самопідпалу та посилення охорони Ради: як проходить мітинг проти Авакова
Фото: акція проти Авакова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мітингувальники привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його

В ході мітингу проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який проходить під будівлею Ради, протестуючий намагався себе підпалити, але його зупинили. Поліція посилила охорону парламенту.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

В акції протесту беруть участь близько 1 тисячі активістів, у тому числі представники "Свободи" та "Правого сектору". Близько 10:30 протестуючий облив себе бензином і намагався підпалити. Але вогонь загасили.

Фото: акція проти Авакова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, мітингувальники привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його. Між поліцією і протестуючими була одна сутичка, коли спробували підпалити УАЗ.

Кореспондент повідомляє, що періодично між протестувальниками і поліцією спалахують сварки і суперечки, але серйозних бійок не зафіксовано.

Зараз рух транспорту не перекрито, але вулиці біля Ради посилені патрулями поліції

Нагадаємо, сьогодні під Верховною радою проходить масова акція за відставку Арсена Авакова.

Саме в цей час міністр внутрішніх справ звітує в Раді про роботу МВС і вже повідомив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями після перестрілки в Броварах.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, чи збирається Аваков у відставку.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України протестАрсен Аваков
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