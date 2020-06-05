ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 11:35
Ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині
Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)

Київській владі прийняти рішення не вдалося

У Києві сьогодні не прийняли рішення про відкриття ресторанів і кафе для того, щоб у громадян була можливість знаходиться всередині закладу. На брифінгу мер Віталій Кличко розповість більш докладно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в КМДА.

Так, у мерії кажуть, що сьогодні це питання розглядалося, однак прийняти рішення не вдалося.

"Немає. У Києві рішення про відкриття не прийняли. Вирішили поки не відкривати", - розповіли в прес-службі КМДА.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Києві 5 червня не відкриють кафе і ресторани, якщо кількість хворих коронавірусом в столиці буде збільшуватися. Хоча зняття цього обмеження було прописано в новому етапі послаблення карантину.

Нагадаємо, станом на сьогодні, Київ і ще п'ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом'якшення карантину.

Разом з тим, в МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України кафересторан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся