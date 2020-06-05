Ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині

Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)

Київській владі прийняти рішення не вдалося

У Києві сьогодні не прийняли рішення про відкриття ресторанів і кафе для того, щоб у громадян була можливість знаходиться всередині закладу. На брифінгу мер Віталій Кличко розповість більш докладно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в КМДА.

Так, у мерії кажуть, що сьогодні це питання розглядалося, однак прийняти рішення не вдалося.

"Немає. У Києві рішення про відкриття не прийняли. Вирішили поки не відкривати", - розповіли в прес-службі КМДА.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Києві 5 червня не відкриють кафе і ресторани, якщо кількість хворих коронавірусом в столиці буде збільшуватися. Хоча зняття цього обмеження було прописано в новому етапі послаблення карантину.

Нагадаємо, станом на сьогодні, Київ і ще п'ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом'якшення карантину.

Разом з тим, в МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів.

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Автор: Анастасия Светлевская