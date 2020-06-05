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В Києві влаштували масову акцію за відставку Авакова

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 09:54
В Києві влаштували масову акцію за відставку Авакова
Фото: протест під Верховною радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сотні людей зібрались під будівлею парламенту

У Києві під Верховною радою проходить масова акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Протестують близько 400 людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сотні людей зібрались під будівлею парламенту. Вони вимагають відставки глави МВС через правоохоронну реформу, яку, на думку протестувальників, провалили, справи громадської активістки Катерини Гандзюк, справи вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, а також через згвалтування поліцейськими жінки в Київській області та перестрілки в Броварах.

Також учасники протесту вимагають відставки міністра за згвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику і перестрілки в Броварах.

Верховна Рада. Запитання до Авакова

5 червня у ВР година запитань до уряду. Відповідатиме на запитання депутатів і міністр МВС Арсен Аваков. Нині у парламенті збирають голоси за його відставку

Опубліковано Радіо Свобода Четвер, 4 червня 2020 р.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано "Аваков-чорт", "Геть Авакова", "0% довіри суспільства! Аваков пішов геть!".

Фото: протест під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, що сьогодні міністр внутрішніх справ буде звітувати в Раді про роботу МВС. Тим часом, у Верховній раді говорять, що поки не будуть обговорювати питання відставки Авакова, а в МВС обіцяють цілодобовий контроль за діями поліцейських.

Нагадаємо, в міністерстві внутрішніх справ знайшли "винуватого" в провалі реформи поліції.

Також РБК-Україна писало, що у МВС розповіли, чи збирається Аваков у відставку.

Раніше у правлячій партії заявили, що збір підписів проти Авакова у Верховній раді не дозволить відправити у відставку будь-якого міністра через недосконалість відповідних механізмів у законодавстві.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України протестотставкаАрсен Аваков
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