Папа Римський взяв під опіку звільнення Марківа

Фото: Віталій Марків (mvs.gov.ua)

Зеленський телефоном поговорив з Папою Римським

Папа Римський Франциск взяв під опіку питання звільнення засудженого в Італії Віталія Марківа. Українцю дали тюремний термін за нібито причетність до загибелі фотографа Андреа Рокеллі в Слов'янську у 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками переговорів Володимира Зеленського з Франциском.

Повідомляється, що в ході телефонної розмови сторони обговорили ситуацію, викликану пандемією COVID-19. Зеленський проінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також попросив Франциска допомогти зі звільненням українських полонених на Донбасі, в Криму та Росії.

У відповідь Папа Римський відзначив спроби мирного врегулювання і заявив, що взяв під опіку питання звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа.

"Співрозмовники обговорили двостороннє співробітництво в гуманітарній сфері. Домовилися зміцнити взаємодію в питаннях охорони здоров'я і захисту навколишнього середовища та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямку. Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство провело експеримент у Слов'янську і його результати спростовують причетність Марківа до смерті італійського репортера.

Суд в Італії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

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Автор: РБК-Україна