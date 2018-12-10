Протести у Франції: Макрон зустрівся з представниками профспілок і партій

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Серед учасників були члени уряду країни, в тому числі прем'єр-міністр Едуар Філіп, глава МВС Крістоф Кастанер

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з представниками профспілок в Єлисейському палаці, на якій обговорювалося врегулювання ситуації, пов'язаної з протестними акціями "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

На зустріч прибуло 30-40 делегатів. Серед учасників були члени уряду країни, в тому числі прем'єр-міністр Едуар Філіп, глава МВС Крістоф Кастанер, міністр екологічного переходу Франсуа де Рюжи і міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

За підсумками засідання президент повинен виступити зі зверненням до народу. Заява президента заплановано на 21:00.

Відзначимо, за даними банку Франції, згідно з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Повідомляється, що банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% у третьому кварталі.

Відзначимо, в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу, 8 грудня, у Франції затримали 1 тис. 723 демонстрантів, з них 1 тис. 220 заарештовано.

Раніше, глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч чоловік. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.