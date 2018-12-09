Протесты во Франции: Макрон предложит меры по налаживанию диалога

Фото: Эммануэль Макрон (gettyimages)

Макрон в начале следующей недели обратится к народу

В связи с массовыми протестами "желтых жилетов" во Франции президент страны Эммануэль Макрон в начале следующей недели обратится к народу. Об этом сообщили в правительстве Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отметил представитель правительства Бенжамен Гриво, Макрон в начале следующей недели обратится к народу.

По данным источников в Елисейском дворце, утром 10 декабря Макрон встретится с представителями профсоюзов и работодателей, а также с представителями местной власти, чтобы обсудить с ними ситуацию.

Как отмечают источники, президент "хочет объединить все политические, территориальные, экономические и социальные силы в эти трудные времена для нации, чтобы услышать их голоса и предложения, чтобы мобилизовать их в действие".

Тем временем в Париже убирают улицы и ремонтируют здания, поврежденные во время протестов.

Напомним, сегодня премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал начать новые переговоры с участниками акций протеста "желтых жилетов".

Напомним, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, во Франции задержали 1 тыс. 723 демонстрантов, из них 1 тыс. 220 арестованы.

Ранее, глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.