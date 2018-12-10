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Протесты во Франции: Макрон встретился с представителями профсоюзов и партий

Новости » Политика    10.12.2018 - 18:09
Протесты во Франции: Макрон встретился с представителями профсоюзов и партий
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Среди участников были члены правительства страны, в том числе премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями профсоюзов в Елисейском дворце, на которой обсуждалось урегулирование ситуации, связанной с протестными акциями "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

На встречу прибыло 30-40 делегатов. Среди участников были члены правительства страны, в том числе премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер, министр экологического перехода Франсуа де Рюжи и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По итогам заседания президент должен выступить с обращением к народу. Заявление президента запланировано на 21:00.

Отметим, по данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Сообщается, что банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале.

Отметим, в ходе акций протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, во Франции задержали 1 тыс. 723 демонстрантов, из них 1 тыс. 220 арестованы.

Ранее, глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.

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Новости Украины ФранцияпротестЭммануэль Макрон
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