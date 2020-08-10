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У ЦВК Білорусі озвучили підсумкову явку

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 03:49
У ЦВК Білорусі озвучили підсумкову явку
Фото: вибори в Білорусі (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Явка на виборах президента Білорусі склала 84%

Центральна виборча комісія Білорусі заявила, що станом на 20:00 неділі на виборах президента проголосували 84,05% виборців. Це підсумкова явка.

Про це повідомляє телеканал "Білорусь 1".

У Мінську явка склала 66,1%, а в самій Мінській області - 84,53%. Крім того, у Вітебській області явка склала 82,73%, у Гомельській - 89,81%, у Гродненській - 88,81%, а в Могилевській та Брестській - 90,44% і 91,97% відповідно.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

За даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тіхановська, що набрала 6,8% голосів.

Зазначимо, Білорусь охоплена протестами, тисячі людей вийшли на вулиці, вважаючи, що результати виборів не відображають реальну ситуацію в країні.

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