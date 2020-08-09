На закордонних дільницях лідирує Тихановська з 71%

Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)

Лукашенко набирає 10,09%

З'явилися дані неофіційного екзит-полу з 18 закордонних виборчих дільниць з виборів президента Білорусі. Результати вийшли прямо протилежні офіційному екзит-полу з дільниць в Білорусі.

Про це "Радыё свабода" повідомили організатори екзит-полу.

Світлана Тихановська набирає 71,28%, 14,73% відмовилися відповідати, в Олександра Лукашенка 10,09%, проти всіх 2,28%, у решти кандидатів близько 0,5%.

Згідно з попередніми даними білоруського екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів. Третє місце посідає Анна Конопацька з результатом у 2,3%.

Явка на виборах президента Білорусі до 18:00 склала 79%.

На багатьох виборчих дільницях в Мінську утворилися величезні черги і серйозний ажіотаж. Незалежні спостерігачі заявляють про те, що на деяких з них явка вже перевищила 100%.

Відзначимо, напередодні виборів в країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.