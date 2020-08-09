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У Мінську затримали журналістів російського телеканалу

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 15:01
У Мінську затримали журналістів російського телеканалу
Фото: затримання журналістів у Мінську (twitter.com/tvrain)
Автор: Дмитро Левицький

Затримали знімальну групу телеканалу "Дождь"

У Мінську силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь". Затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Так, затримали кореспондентів телеканалу Володимира Роменського та Василя Полонського, а також оператора Миколу Антіпова. Наразі ніхто з них не виходить на зв'язок.

У соцмережах розмістили відео затримання журналістів, на якому видно як люди в масках та штатському кладуть знімальну групу на землю та затримують.

Соратниця Тіхановської Марія Колеснікова розповіла телеканалу "Дождь", що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Зазначимо, сьогодні у Білорусі проходять вибори президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко знову намагається залишитися при владі. Напередодні виборів у країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів та учасників акцій протесту.

Нагадаємо, цього тижня у Мінську затримали знімальну групу телеканалу "Настоящее Время", в тому числі двох громадян України - Івана Гребенюка та Ірину Ромалійську; журналістів вислали з країни та заборонили в'їзд на 10 років.

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