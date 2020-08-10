Протести в Білорусі: затримано більше 160 людей

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Правоохоронці заявляють про велику кількість затримань

Міліція в ході протестів через вибори президента затримала в Мінську 47 осіб. В інших містах Білорусі затриманих 119.

Про це повідомляє видання Підйом з посиланням на правозахисний рух "Вясна".

При цьому в МВС заявили, що контролюють ситуацію "на несанкціонованих масових заходах".

Також відомо, що в результаті застосування світло-шумових гранат і сльозоточивого газу в столиці республіки є важко поранені.

РБК-Україна писало, що МВС перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також задіяні додаткові сили.

Масові протести в Білорусі почалися і після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу.

Також кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила на прес-конференції після завершення голосування, що не братиме участі в акціях протесту.