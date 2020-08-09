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Екзит-пол: Лукашенко лідирує на виборах президента Білорусі

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 20:37
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на виборах президента Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Чинний президент отримує 79,7% голосів

Голосування на виборах президента Білорусі завершилося. Чинний глава держави Олександр Лукашенко лідирує на виборах глави держави.

Про це повідомляє Belta з посиланням на дані exit poll.

Згідно з попередніми даними, він отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань опинилась Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів. Третє місце посідає Анна Конопацька з результатом у 2,3%.

Явка на виборах президента Білорусі до 18:00 склала 79%.

На багатьох виборчих дільницях в Мінську утворилися величезні черги та серйозний ажіотаж. Незалежні спостерігачі заявляють про те, що на деяких з них явка вже перевищила 100%.

Відзначимо, напередодні виборів в країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.

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