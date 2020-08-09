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Президенти Польщі і Литви закликали владу Білорусі утриматися від насильства

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:53
Президенти Польщі і Литви закликали владу Білорусі утриматися від насильства
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Инна Собора

Дуда та Науседа закликали поважати свободу слова

Президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою після закінчення голосування в Білорусі. На тлі протестів вони закликали білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.

Про це повідомили в прес-службі польського президента.

Також лідери країн-сусідів Білорусі закликали утриматися від насильства.

"Як сусіди Білорусі, ми звертаємося до білоруської влади із закликом повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова", - йдеться в спільній заяві.

Вони закликали владу Білорусі до діалогу.

"Ми з великою повагою ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі і сподіваємося, що виникнуть умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними інститутами Білорусі", - відзначили президенти Польщі і Литви.

Нагадаємо, в Білорусі почалися масові акції проти чинної влади.

Люди не згодні з результатами виборів президента Білорусі, які, по предварітільним даними виграв Лукашенко.

Також повідомлялося про постраждалих - в Мінську автозак в'їхав у натовп протестуючих, збивши людину.

РБК-Україна писало, що ОМОН опустив щити в двох містах.

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