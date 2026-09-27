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Буданов дал тревожный прогноз по КНДР: Это вопрос времени

13:49 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Буданов дал тревожный прогноз по КНДР: Это вопрос времени Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Северная Корея использует опыт войны России против Украины для усовершенствования собственного вооружения и развития армии. Параллельно Пхеньян наращивает военное сотрудничество с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в интервью NewsForce.

По словам Буданова, КНДР не ограничивается поставками оружия и материалов России. Северная Корея также отправляет своих военных напрямую для участия в войне против Украины.

В то же время, Пхеньян использует полученный опыт для развития собственных военных способностей.

"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен видеть эту связь, пока есть время", – заявил Буданов.

Он отметил, что КНДР усовершенствует вооружение с учетом опыта боевых действий в Украине. Кроме того, страна принимает на вооружение новые виды оружия, часть которых имеет российское происхождение.

КНДР производит ударные дроны

Отдельно Буданов обратил внимание на развитие в Северной Корее беспилотных технологий. По его словам, там уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования.

"И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризуется, естественно возникает вопрос: зачем? В первую очередь – чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе", - подчеркнул он.

Руководитель ОП также упомянул о недавнем инциденте на линии разграничения между Северной и Южной Кореями. Он считает, что ситуация там постепенно обостряется, а появление определенного события-триггера может привести к неконтролируемым последствиям.

Напомним, что Северная Корея начала отрабатывать тактику массированных атак с одновременным применением дронов, ракет, реактивных снарядов и артиллерии.

По данным WSJ, КНДР также активнее модернизирует обычное вооружение, а военное сотрудничество с Россией может ускорить эти процессы.

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