Протести в Білорусі і посилення контролю за карантином: новини за 10 серпня

Колаж РБК-Україна

В Білорусі тривають масові акції протестів, уряд Лівану йде у відставку, Кабмін посилює контроль за карантином. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 10 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Протести в Білорусі охопили найбільші міста

У Білорусі після завершення президентських виборів почалися масові акції протесту Жителі Білорусі, які не згодні з попередньо оприлюдненою перемогою чинного президента країни Олександра Лукашенка на виборах, знову збираються на акції протесту в центрах міст. Демонстранти вимагають провести президентські вибори без участі Лукашенко і звільнити всіх політв'язнів.

Біля станції метро "Пушкінській" в Мінську було чутні вибухи світлошумових гранат, повідомляють очевидці. З їхньою допомогою ОМОН витіснив учасників мітингу. Демонстранти використовують рекламні щити для барикад.

Вночі зіткнення перемістилися з "Пушкінської" і "Спортивної" в район станцій метро "Кунцевщіна" і "Кам'яна гірка". Зачистка "Пушкінської" відбулася після того, як більшість демонстрантів розійшлися самостійно. ОМОН розігнав людей гумовими кулями.

Детальніше про ситуацію в Мінську та в інших містах Білорусі – в матеріалі РБК-Україна

Уряд Лівану йде у відставку

Уряд Лівану йде у відставку в повному складі. Це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, передає Al Arabiya.

"Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі незабаром оголосить про відхід в повному складі нашого уряду", - повідомив він.

Іран не буде платити МАУ компенсації за збитий літак

Іран в контексті катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) не має наміру компенсувати компанії вартість збитого лайнера. У Тегерані вважають, що виплатити компенсацію мають європейські страхові компанії. Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", - заявив Сулеймані.

Підкреслюється, що цей коментар не стосується компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.

Екс-нардепа Шепелєва засудили до 7 років в'язниці

Деснянський районний суд Києва виніс вирок колишньому народному депутату Олександру Шепелєву. Його засудили до семи років в'язниці за втечу з України, будучи під арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст вироку, який є у розпорядженні редакції.

Зазначимо, Шепелєв в 2013 році був затриманий в Угорщині, українські правоохоронні органи підозрювали його в причетності до низки злочинів. У 2014 році його видали Україні, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, однак йому вдалося втекти з лікарні швидкої допомоги і залишити країну.

Тести за категоріями та виявлення контактних осіб: Кабмін посилює контроль за карантином

Кабінет міністрів посилює контроль за дотриманням карантину. Зокрема, уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС через погіршення епідситуації.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.

"Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше", - пояснив Шмигаль.

Під Києвом знайшли вбиту 12-річну дівчинку: з'явилися шокуючі подробиці смерті дитини

У місті Яготин Київської області в ніч з 9 на 10 серпня пропала 12-річна Софія Недобой. Пізніше поліція виявила її мертвою з синцями на шиї біля водойми. У скоєнні вбивства зізнався 15-річний друг дівчинки.

Софія пішла з дому 9 серпня близько 19.00. Батьки повідомили в поліцію про зникнення дівчинки о 4 годині ранку. Після цього поліцейські почали масштабні пошуки дитини. Також до пошуків були залучені кінологи і громадськість. Правоохоронці встановили останні години життя дівчинки і вийшли на її 15-річного друга, який останній бачив Софію.