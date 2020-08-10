Іран не буде платити МАУ компенсації за збитий літак

Іран заявив, що не має компенсувати вартість збитого літака
Іран в контексті катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) не має наміру компенсувати компанії вартість збитого лайнера. У Тегерані вважають, що виплатити компенсацію мають європейські страхові компанії.
Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.
"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", - заявив Сулеймані.
Підкреслюється, що цей коментар не стосується компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих у катастрофі українського літака лише після завершення розслідування.
Наступний раунд переговорів про компенсації пройде в жовтні.
Катастрофа українського літака сталася 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерана. Іранський військові завдали два удари із засобів протиповітряної оборони. Влада стверджує, що трагедія сталася через людську помилку та збій в системі ППО.