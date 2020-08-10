ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Уряд Лівану йде у відставку

Бейрут, Понеділок 10 серпня 2020 17:55
Уряд Лівану йде у відставку
Фото: Уряд Лівану (trend az)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні ввечері прем'єр Хасан Діабі зі зверненням до нації

Уряд Лівану йде у відставку в повному складі. Це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, передає Al Arabiya.

"Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі незабаром оголосить про відхід в повному складі нашого уряду", - повідомив він.

За даними видання Reuters, прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі сьогодні ввечері виступить зі зверненням нації.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри.

В результаті вибуху загинули вже понад 220 осіб, ще близько п'яти тисяч постраждали. Після вибуху в Бейруті 30 українців звернулися за допомогою в посольство.

В результаті вибуху в Бейруті загинув громадянин України.

Крім того, в результаті інциденту були затримані 16 співробітників порту Бейрута.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Ливанотставкаправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся